Gechingen Chor erobert Herzen der Zuhörer im Sturm

Begleitet vom Klang der Glocken und dem Applaus der Gäste, lief der durch Kerstin Pfeiffer geleitete Voco-Chor in die Kirche ein. Die Vorfreude auf Gesang und Musik schien bereits groß zu sein. Bevor es jedoch dazu kam, ergriff ein Chormitglied das Mikrofon, um einige Grußworte zu sprechen. Das Singen der Lieder sei für den Voco-Chor eine Art, den Glauben auszudrücken. "Gott zu loben tut gut", hieß es weiter.

Mit Liedern wie "Where Do I Go" von Amy Grant und "We Have Come to Worship the Lord" eroberte der Chor gemeinsam mit der Band, die aus Carmela Sobrara (Piano), Wolfgang Krafft (Bass) und Manuel Groß (Schlagzeug) bestand, die Herzen des Publikums im Sturm. Über den gesamten Abend klatschten und schnipsten die Besucher gerne mit.

Zunächst unterstützte Karin vom Hoff den Chor bei "Making Me Sing" und "Swing Low, Sweet Chariot", ehe sie "Oh Lord, I Want You to Help Me" und "Get Your House in Order" im Solo sang. Ihre Stimme war dabei sowohl im harmonischen Zusammenspiel mit dem Chor und der Band, als auch in ihrem Solo bemerkenswert. Innerhalb kürzester Zeit konnte man ihre Leidenschaft sehen, hören und spüren. Die Zuhörer schätzten dies dementsprechend immer wieder mit lang anhaltendem Beifall.