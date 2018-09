Gechingen Bislang stehen drei Kandidaten fest

"Ich habe mir meine Entscheidung nicht leicht gemacht", sagt die Gechingerin. Ihre Familie unterstütze ihr Vorhaben, "hat aber gleich darauf hingewiesen, dass das viel Arbeit ist und man Bürgermeister ist, sobald man aus der Haustür tritt", erzählt die Bewerberin. "Sehr gefreut hat mich, dass sie gleich gesagt haben: ›Diesen Posten übernehmen, das könntest du‹".

Kanzleiter-Schilling wirft unter dem Motto "Mit Plan und Elan für Gechingen" ihren Hut in den Ring. "Das Tagesgeschäft eines Bürgermeisters muss effizient und bürgernah gestaltet werden", sagt die Kandidatin. Die Verwaltung müsse für die Bürger da sein und das gemeinsame Leben im Ort mitorganisieren. "Die Bürger gehören ernst genommen, und man sollte sie dazu animieren, selbst mitzugestalten", betont die Bewerberin. Sei deren Bereitschaft zur Mitwirkung erkennbar, müsse man sehen, wie man sie im Gestaltungsprozess mitnehmen könne. "Die Leute müssen aber mit an­packen, ich bin kein Wünscheerfüller."

Zwei Themen liegen der Kandidatin vor allem am Herzen: die Belebung des Altorts und der Hochwasserschutz – in Gechingen spätestens nach dem verheerenden Hochwasser am 15. Mai 2009 ein sehr sensibles Thema. "Planer, Gemeinderat und Öffentlichkeit müssen da auf eine Handlungseben kommen".

Bei der offiziellen Bewerbervorstellung am 28. September ab 19.30 Uhr in der Gemeindehalle will sie ihre weiteren Ziele darstellen. "Außerdem wende ich mich an alle Fraktionen im Gemeinderat und biete ein Gespräch in deren jeweiligen Sitzungen an", so Kanzleiter-Schilling.

Außerdem bereite sie ihren Auftritt in den sozialen Netzwerken vor und werde den Besuchern des Krämermarkts am 5. Oktober Rede und Antwort stehen. "Ich will einen guten Boden für die Gemeinschaft im Ort bereiten", betont die Bewerberin.