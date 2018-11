Gechingen Besucher auf vergnüglicher Reise nach Down Under

Gechingen. "G’day Ladies and Gentlemen", hieß es am Samstagabend in der Gemeindehalle in Gechingen. Dort präsentierte der Internationale Kulturverein (IKV) das Land Australien. Grundschulklassen der Schlehengäuschule trugen mit Theateraufführungen, Gesang, Kurzfilmen und Steckbriefen, die im Saal hingen, zum Gelingen bei.