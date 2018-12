Gechingen Besuch beim Zauberer von Oz

Gechingen. Der Musikverein Gechingen lädt am Samstag, 8. Dezember, zum Adventskonzert in die Gechinger Gemeindehalle ein. Einlass ist um 18.30 Uhr und Konzertbeginn um 19.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf bei allen aktiven Musikern zum Preis von sieben Euro sowie an der Abendkasse für acht Euro erhältlich.