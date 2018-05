Gechingen Besonders stolz auf knallrote "Valentina"

"Oh ja, diese Rechenmaschine kenn ich auch noch." "Schau mal, ein Wählscheiben-Telefon, da konnte man nicht sehen, wer anruft, man hat einfach abgehoben." "Abgehoben? Was ist das denn?" Ja, jungen Leuten muss man erklären, was es heißt, das Telefon abzuheben, nämlich den an einem Kabel am stationären Telefon befestigten Hörer. Die Ausstellungsmacher des Heimatmuseums um Norbert Jensen und Christa Essig haben die Schätze aus ihrem Fundus in der großen Halle des Museums chronologisch aufgebaut. Ein Stehpult, darauf Tintenfaß und Feder stand für die Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts.

Auf Visitenkartengröße zusammengefaltet

Das Faksimile eines handgeschriebenen Briefs aus dieser Zeit illustrierte die Art Briefe, wie sie damals geschrieben, anschließend kunstvoll auf Visitenkartengröße gefaltet und mit Siegel versehen, einem Boten übergeben wurden. Erste mechanische Bleistiftspitz-Maschinen, Löschwiegen, verschiedenste Stempel und Stempelkissen, Ordner, auch Briefwaagen und Durchschlagpapiere leiteten über zur Illustration einer der ersten Schreibmaschinen, die vom österreichischen Zimmermann Peter Mitterhofer 1864 überwiegend aus Holz gebaut wurde. Stoßhebel- und Typenhebel-Schreibmaschinen waren zu sehen, Rechenbretter und Rechenmaschinen mit unterschiedlichster Mechanik sowie Rechenschieber.