Gechingen Bauland am südlichen Ortsrand

Der Gechinger Gemeinderat hat im April den Bebauungsplan "Furt" und die damit aufgestellten örtlichen Bauvorschriften als jeweils selbständige Satzung beschlossen. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans "Furt" liegt auf Gemarkung Gechingen südlich der Irmaue und wird gebildet im Norden durch den Verlauf der Talstraße, im Osten durch den Standort des Pflegeheims sowie im weiteren Verlauf durch den Bogen der Straße Bergwaldsteige, im Süden durch den Verlauf des landwirtschaftlichen Feldwegs, der gleichzeitig die Grenze zum Landschaftsschutzgebiet darstellt sowie im Westen durch einen landwirtschaftlichen Feldweg. Der Geltungsbereich umfasst etwa mehr als fünf Hektar.

Gechingen. Die Erklärung dafür lieferte Bürgermeister Jens Häußler bei dem freudigen Anlass mit Anwohnern, dem Erschließungsträger und Vertretern der an dem Projekt beteiligten Firmen (wir berichteten): "Der Landwirt Otto Mörk, Ehrenbürger, früherer Bürgermeisterstellvertreter und langjähriger Gemeinderat, hat mir einmal erzählt, dass dieses Gebiet bewusst von der Flurbereinigung circa 1959 ausgenommen wurde".

Es sei geplant gewesen, dieses Gebiet in relativer Nähe zur Kirche und Ortsmitte bald zu bebauen. Die ursprünglichen Eigentümer und nicht etwa neue Besitzer nach einer Flurbereinigung, hätten in den finanziellen Genuss eines Baugebiets kommen sollen. "Deshalb gibt es in diesem Gebiet etliche sehr schmale Grundstücke. Wie wir alle wissen, ist die Entwicklung jedoch zunächst am Südhang hoch bis zum Sportheim und mit Kirchenberg/Gailer in Richtung Stammheim gegangen", so der Verwaltungschef weiter.