Gechingen Auch Zulieferer brauchen Visionen

Gechingen. Auch Zulieferer werden von dem technologischen Umbruch und geändertem Kundenverhalten betroffen sein und müssen innovativ handeln, um langfristig bestehen zu können. Matthias Frielitz, Geschäftsführer der Frielitz Fahrzeugbau und Zubehör GmbH in Gechingen, bewegt das Thema seit Langem. Er hat Ideen und Visionen, die für seinen eigenen Betrieb und die gesamte Branche zukunftsweisend sein könnten.

Eine der drängendsten Fragen im Bereich der Fahrzeuganhänger sei, ob die Fahrzeuge der Zukunft noch über ausreichend Zugkraft und Energie verfügen, um mit einem Anhänger und entsprechendem Gewicht fahren zu können. "Besonders für den Wohnwagenmarkt wird das eine spannende Frage", so Frielitz. Schon mit einem Verbrennungsmotor verdoppelt sich der Spritverbrauch nahezu, wenn ein Wohnwagen angehängt ist. Bei einem elektrisch betriebenen Fahrzeug würde die Reichweite drastisch sinken. Bereits jetzt sei auf Campingplätzen der Trend zu Mobile Homes vor Ort zu erkennen, die die Anschaffung und den Transport des eigenen Wohnwagens überflüssig machen.

Hinzu kommt die Frage, ob E-Fahrzeuge in Zukunft in der Lage sein werden, Lastanhänger für den privaten Gebrauch und Spezialanhänger für den Freizeitbedarf wie Boots-, Motorrad-, Pferde- oder Segelfluganhänger zu ziehen. "Das ist ein wichtiger Markt für die Zuliefererbranche. Da brauchen wir Ideen und Visionen, wie es weitergehen kann." Und die hat Frielitz: Beispielsweise könnten im Boden eines Anhängers zusätzliche Batterien eingebaut werden und als Reserve für das Zugfahrzeug dienen. Es wäre sogar denkbar, einen Anhänger mit Batterien und einem eigenen Antrieb auszustatten, der das ziehende Fahrzeug unterstützen und so die Reichweite deutlich erhöhen könnte. "Das könnte ähnlich wie beim E-Bike funktionieren" sagt der Unternehmer.