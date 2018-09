Gechingen Anmeldung

"Bei unserer Zusammenkunft am Dienstag sind drei Leute gekommen, die mit anpacken wollten", sagte Bräuhauser im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Das sei zu wenig, es fehlten weitere ehrenamtliche Helfer. Nach dem ersten Treffen habe es nur wachsweiche Zusagen gegeben, "wir müssen aber fest planen können". Im Oktober müsse mit den Vorbereitungen begonnen werden. Den Aufbau der Elektrik und deren Überwachung "einzukaufen", sei zu teuer.

"Wir verzwingen jetzt nix", betont Bräuhauser. Allerdings habe man die Hoffnung, dass der Markt doch noch stattfinden könne, nicht ganz aufgegeben: "Sonst würde was fehlen in Gechingen". So sieht es inzwischen auch Böttinger. Er wollte die Veranstaltung kommende Woche offiziell absagen und dies auch den Standbetreibern, die sich bereits angemeldet hatten, mitteilen. In einem Gespräch zwischen Bürgermeister Jens Häußler und Böttinger am Donnerstagabend wurde vereinbart, dass eine weitere Woche abgewartet wird, ob sich ausreichend viele Helfer beim bisherigen Organisationsteam melden, um den Markt doch noch auf die Beine stellen zu können (siehe "Info").

Der Gechinger Rathauschef will alles daran setzen, dass der Markt Anfang Dezember nicht aus dem Terminkalender der Gemeinde gestrichen werden muss. "Das ist eine tolle und wertvolle Veranstaltung. Es wäre jammerschade, wenn es sie nicht mehr gäbe", äußerte sich Häußler gegenüber dem Schwarzwälder Boten.

Zauberhafte Stimmung

Die zauberhafte Stimmung und die zahlreichen Begegnungen seien charakteristisch. Die Gemeindeverwaltung sei nach wie vor bereit, zu unterstützen, etwa bei verkehrsrechtlichen Anordnungen, "das Rathaus kann aber nicht alles übernehmen. Ohne Ehrenamt ist das nicht machbar". Wenn sich niemand für die Elektroinstallationen finden lasse, müsse man einen Elektrobetrieb beauftragen und die Standbetreiber minimal an den Kosten beteiligen. Er habe bereits Kontakt mit einem Elektriker aufgenommen und Böttinger dessen Kontaktdaten weitergegeben. Wenn die entstehenden Kosten nicht komplett über die Beteiligung der Aussteller gedeckt werden könnten, springe die Gemeinde ein – "bevor es gar keinen Markt mehr gibt", betont Häußler.