Geburtstagsgruß im Amtsblatt: „Keine wirksame Beschwerde“ – Palmer will Einstellung des Datenschutz-Verfahrens

Nach einem Geburtstagsgruß im Amtsblatt läuft gegen die Stadt Tübingen ein Datenschutz-Verfahren. OB Palmer sieht „keine wirksame Beschwerde“, doch der Landesdatenschützer widerspricht.
In seiner Nachricht an den Landesdatenschutzbeauftragten verweist der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) auch auf einen Bericht in unserer Zeitung: Jener über den Tübinger Juristen Klaus Dehner, der sich wegen eines an ihn gerichteten Glückwunsches zu seinem 75. Geburtstag im Amtsblatt des Tübinger Stadtteils Unterjesingen beim obersten Datenschützer des Landes nach der Rechtsgrundlage erkundigte – und damit offenbar den Anstoß gab für das kürzlich eingeleitete Datenschutz-Verfahren gegen die Stadt Tübingen.