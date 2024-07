Geburtstagsfest und Prüfungen: Achdorfer Jugendfeuerwehr wird 30

1 Reges Treiben und beste Stimmung herrschen beim Jubiläumsfest der Jugendfeuerwehr Achdorf. Die Sitzplätze vor dem Feuerwehrhaus sind zur Abendzeit gut besetzt. Foto: Simon Bäurer

Das war Anlass für eine ausgelassene Fete und die Austragung der Jugendflamme. Dabei zeigten die Nachwuchskräfte eindrucksvoll ihr Können. Aktuell zählt die Jugendabteilung im Tal 17 Mädchen und Jungen.









Die Jugendfeuerwehr Achdorf feierte jüngst ihr 30-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass veranstaltete die Feuerwehrabteilung Achdorf ein großes Geburtstagsfest. Bereits ab 12 Uhr luden die Feuerwehrangehörigen daher die Bevölkerung an das Feuerwehrhaus Achdorf ein, um gemeinsam den runden Geburtstag zu feiern. Nach einer Begrüßung durch Abteilungskommandant Robin Burger standen am Nachmittag die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr im Mittelpunkt. Gemeinsam mit den Kameraden der Jugendfeuerwehr Kommingen, Nordhalden und Riedöschingen absolvierten die Jugendlichen die Jugendflamme in den Stufen eins oder zwei.