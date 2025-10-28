Geburtstag wird gefeiert: 65 Jahre Konzerthaus und Musentempel

Das Konzerthaus ist seit 65 Jahren nicht mehr aus der Musikstadt Trossingen wegzudenken. Mitte der 1950er-Jahre befand sich Ernst Hohner mit der Firma auf dem Zenit des Erfolges. Seinen 70. Geburtstag ließ er im Sommer 1956 förmlich zelebrieren. Zu diesem Anlass wurde das Projekt „Ernst-Hohner-Musikschulen“ aus der Taufe gehoben, als dessen Kernbau das Konzerthaus geplant war.

Die Einleitung eines großen Zeitungsbeitrages vom 27. Juni 1956 sagt alles über die nahezu kultische Verehrung des Industriekapitäns aus: „Direktor Ernst Hohners Leben und Werk hat gestern seine Krönung erfahren. In einer eindrucksvollen Feierstunde im Saalbau ’Rose’ in Trossingen, die noch eine besondere Note durch die Teilnahme des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Gebhard Müller, erhielt, wurde dem Jubilar (…) die Würde eines Ehrendoktors der philosophischen Fakultät der Universität Tübingen zuteil. (…). Eine nicht alltägliche Ehrung des Jubilars nahm die Stadt Trossingen vor. Die Stadtverwaltung spendete aus Dankbarkeit gegenüber Direktor Ernst Hohner den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Trossingen mit 70 und mehr Jahren ein Geldgeschenk in Höhe von 10 D-Mark und den Schulkindern ein solches von 5 D-Mark. In die Chronik der Stadt Trossingen aber wird der gestrige 26. Juni als ein Tag der Freude einziehen. Die Firma Matth. Hohner AG stiftete aus Anlass des Geburtstages von Dir. Ernst Hohner 300 000 D-Mark zwecks Gründung einer „Ernst-Hohner-Schul-Stiftung“ für den Bau von Schulgebäuden.“

Im Rahmen der 100-Jahr-Feier der Hohner AG fand im Sommer 1957 die Grundsteinlegung zum großen Bauprojekt statt. Es hieß nun „Ernst-Hohner-Musikschulwerk“. In den folgenden drei Jahren befand sich also am nordöstlichen Stadtrand Trossingens eine Großbaustelle. Bei der Einweihung am 22. Mai 1960 (und bis heute) prangte am Eingang des Konzerthauses noch der Schriftzug „Ernst-Hohner-Musikschulwerk“, doch die projektierten Gebäude waren nur zum Teil gebaut.

Nur Teil wird realisiert

Aufgrund der beschleunigten Krise der Harmonikaindustrie wurde das Werk nie vollständig realisiert – ansonsten fänden sich musikpädagogische Institutionen wie Hochschule, Hohner-Konservatorium und Städtische Musikschule heute wohl direkt am Konzerthaus. So fand aber im nördlichen Anbau die Solwegschule eine Heimat, die westliche Verlängerung entlang der Vorderfront wurde dem späteren Gymnasiumbau zugeschlagen. Die Einweihung des Konzerthauses wurde am 22. Mai 1960 kräftig gefeiert wie Wochenschau-Filmaufnahmen eindrücklich belegen. Zu den Ehrengästen zählte unter anderem Ministerpräsident Kurt-Georg Kiesinger. Nicht zuletzt fungierte das schöne Gebäude mit seinem auch in punkto Akustik hervorragenden großen Saal als Spielstätte für das Paradeorchester der Harmonikabewegung, für das „Orchester des Hauses Hohner“ unter Leitung von Rudolf Würthner.

Letztlich wurde Ernst Hohners Vision „Musikschulwerk“ nur zum Teil Wirklichkeit, aber sein „Kulturwille“ hat der Musikstadt Trossingen einen gelungenen Musentempel beschert, der gerade in den ersten Jahren und Jahrzehnten seines Bestehens Schauplatz glanzvoller und bestens besuchter Bühnenereignisse war. Ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger erinnern sich gern an Gastauftritte mit Künstlern von nationalem und internationalem Rang: Hans-Joachim „Blacky“ Fuchsberger, Inge Meysel (einst die „Mutter der Nation“) und Udo Jürgens und viele mehr gaben sich die Ehre. Unter dem Titel „Glückliche Stunden im Konzerthaus“ notierte der inzwischen verstorbene Reinhart Hohner im Trossinger Jahrbuch 2018 seine Erinnerungen als Fan der klassischen Musik.

Herausragende Events

Ebenso inzwischen verstorben ist Arnold Kutzli, der als Prokurist und Werbemanager der Firma Hohner über Jahrzehnte hinweg in das Geschehen involviert war. Sein Rückblick auf herausragende Musik-Events erschien Trossinger Jahrbuch 2019. In die Jahre gekommen und wurde der Bau im Jahr 2010 unter der Leitung von Architekt Thomas Klotz umfassend saniert. Mit 1,2 Millionen Euro schlugen die Maßnahmen dieses ersten Bauabschnittes der Sanierung zu buche.

Dank Konjunkturpaket II konnte die Stadt Trossingen damals mit 50 Prozent Zuschüssen kalkulieren. Da das Konzerthaus seit den 1980er-Jahren ein Kulturdenkmal ist, war es das Ziel, die Originalsubstanz weitgehend zu. So sind beispielsweise die Kassenhäuschen im Eingangsbereich in ihrem Originalzustand verblieben.