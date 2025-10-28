Geburtstag wird gefeiert: 65 Jahre Konzerthaus und Musentempel

Ohne den Mäzen Ernst Hohner gäbe es das Konzerthaus nicht. Das 65-jährige Bestehen wird am 19. Dezember mit einer Best-of-Show des Kulturbüros Südwest gefeiert.
Das Konzerthaus ist seit 65 Jahren nicht mehr aus der Musikstadt Trossingen wegzudenken. Mitte der 1950er-Jahre befand sich Ernst Hohner mit der Firma auf dem Zenit des Erfolges. Seinen 70. Geburtstag ließ er im Sommer 1956 förmlich zelebrieren. Zu diesem Anlass wurde das Projekt „Ernst-Hohner-Musikschulen“ aus der Taufe gehoben, als dessen Kernbau das Konzerthaus geplant war.