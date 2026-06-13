Der Schauspieler ist der wohl coolste Schwede Hollywoods. Und räumt mit Mitte 70 Preise ab wie nie zuvor. Sein berühmter Sohn hätte sich als Kind aber lieber einen «normalen Typ» als Vater gewünscht.
Stockholm - Als Stellan Skarsgård im Januar einen Golden Globe für seine Rolle in dem Film "Sentimental Value" bekommt, behauptet er auf der Bühne, darauf nicht vorbereitet gewesen zu sein. "Ich dachte, ich bin zu alt", kokettiert der Schwede. Hollywood scheint das komplett anders zu sehen. Heute feiert Skarsgård seinen 75. Geburtstag und ist erfolgreicher denn je. Zum ersten Mal in seiner langen Karriere war er in diesem Jahr für einen Oscar nominiert - und staubte neben dem Golden Globe auch den Europäischen Filmpreis ab.