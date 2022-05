Streit am Frühstückstisch eskaliert

Geburtstag in St. Maria

3 Die Gewinnerin bei Rudolf Hendels Schlagerquiz erhielt von Monika Spiegler ein Geschenk. Foto: Spiegler

Albstadt-Onstmettingen - Wie sehr die Begegnung den Senioren der katholischen Seelsorgeeinheit Talgang gefehlt hat, hat der Geburtstagskaffee-Nachmittag zum Jahrestag der Kirchenweihe von St. Maria mit viel Musik und schwäbischem G’schwätz im Saal gezeigt – der erste seit zwei Jahren und somit die Premiere für Pfarrer Hans-Joachim Fogl, der alle mit einem Gläschen Sekt willkommen hieß. Das reichhaltige Kuchenbuffet hatten Mütter der Ministranten und der Kinderoase sowie Kirchengemeinderatsmitglieder bestückt, Kirchenmusikdirektor Rudolf Hendel spielte Melodien zum Mitsingen auf seinem Akkordeon und Pfarrer Fogl zeigte sein Vorleser-Talent mit einer Geschichte aus "Der kleine Prinz" – in reinstem Schwäbisch, was die Zuhörer gehörig zum Schmunzeln brachte.

Die Zeitungsfrau hat viel erlebt

Das gelang auch Elisabeth Pfaff, die als schwäbische Zeitungsfrau von ihren Erlebnissen erzählte, und im Duo mit Gerhard Spiegler als altes Ehepaar, das beim Frühstück in einen wahrlich vermeidbaren Streit gerät – weil er nicht weiß, was er will, genau das aber seiner besseren Hälfte vorwirft. Die Zuschauer bogen sich vor Lachen.

Beim Schlagerquiz forderte Rudolf Hendel die kleinen grauen Zellen der Gäste, und die 96-jährige Barbara Marinitsch verhalf als Glücksfee der 92-jährigen M. Rosemann zum Sieg und einem kleinen Geschenkkorb.