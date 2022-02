1 Robert Drosten feiert seinen 95. Geburtstag. Foto: Drosten

Lange Jahre war er Kern-Liebers-Chef, zeichnet sich jedoch in vielen Bereichen mit seinem Engagement aus: Robert Drosten feiert am Mittwoch seinen 95. Geburtstag.















Link kopiert

Schramberg-Sulgen - Der frühere langjährige Kern-Liebers-Chef Robert Drosten feiert heute seinen 95. Geburtstag mit einer Besichtigung des Werks in Sulgen.

20 Jahre lang, von 1970 bis 1990, war Robert Drosten zunächst Geschäftsführer und dann Vorsitzender der Geschäftsführung von Kern-Liebers. Am heutigen Mittwoch, seinem Geburtstag, wird ihn Erek Speckert, heutiger Vorsitzender der Geschäftsführung des Unternehmens, zu einer Betriebsbesichtigung durch die Produktionshallen führen.

Beruflicher Werdegang

Drosten, der in Brüssel geboren ist, hat von 1949 bis 1952 an den Universitäten Frankfurt am Main und Saarbrücken Wirtschaftswissenschaften studiert und als Diplom-Kaufmann abgeschlossen. Anschließend folgte eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank Frankfurt. Beides eine gute Vorbereitung für verantwortungsvolle Tätigkeiten in Unternehmen. Eine wichtige Station in seinem beruflichen Werdegang war von 1958 bis 1970 bei C.H. Boehringer, Ingelheim, der Aufbau und die Betreuung der ausländischen Tochtergesellschaften. In diese Zeit fällt ein dreijähriger Aufenthalt in Kanada und der Aufbau der Boehringer-Stützpunkte in Nord- und Südamerika.

Erfolgreiche Karriere

Im Jahr 1961 heiratete Robert Drosten in Schramberg Sybille Steim. Sie haben drei Kinder und acht Enkelkinder. Auf Wunsch seines Schwiegervaters Kurt Steim wurde Drosten 1970 Geschäftsführer der Firma Hugo Kern, Hersteller von Federn und Stanzteilen, insbesondere Platinen für Wirk- und Strickmaschinen. 1971 erfolgte die Fusion mit der Platinenfabrik Liebers & Co. in Ingolstadt zur Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG (Kern-Liebers). Drosten wurde 1978 Vorsitzender der Geschäftsführung.

Unter seiner Leitung steigerte das Unternehmen den Umsatz von 20 auf 260 Millionen Mark und es erfolgte der Aufbau der Tochtergesellschaften im Ausland. Nach Erweiterung und Umzug des Unternehmens von der Talstadt nach Sulgen 1972 sowie der Integration der Liebers-Fertigung folgte der Bau des "Stammhaus 1888" mit Kegelbahn in der Oberndorfer Straße. 1990 übernahm sein Schwager Hans-Jochem Steim den Vorsitz der Geschäftsführung, Drosten den Vorsitz des Verwaltungsrats, Aufsichtsorgan des Unternehmens. Im Jahr 1994 schied er mit 67 Jahren bei Kern-Liebers aus.

Vielfältiges Engagement

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit nahm sich Drosten immer auch Zeit für zahlreiche andere Aufgaben: In Schramberg war er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Volksbank, Vorstandsmitglied und Kassierer des Museums- und Geschichtsvereins, Stiftungsrat bei der Stiftung Lebenshilfe für Schwerbehinderte und im Ehrenamt der IHK und den Fachverbänden seiner Branche.

Doch statt sich nach der Zeit bei Kern-Liebers mehr als bisher seiner Freude am Garten und am Lesen zu widmen, baute der "Vollblutunternehmer" ab 1995 in Bayern die "Drosten-Gruppe" auf, bestehend aus den Firmen Aerotech in Peissenberg, Beinbauer Automotive in Büchlberg und Transtechnik in Holzkirchen, alles Industriebeteiligungen in den Bereichen Luftfahrt, Straße und Schiene. 2004 schließlich, nach der Veräußerung der Industriebeteiligungen, gründete er die Rodro GmbH & Co. Grundbesitz KG in Grünwald bei München mit Schwerpunkt Immobilienverwaltung. Der Bezug zu Bayern kam zustande, weil Drosten nach Kriegsende und sechswöchiger amerikanischer Gefangenschaft nach Bayern entlassen wurde und dies zu seiner neuen Heimat geworden war.

Lebenswerk geehrt

Sein Lebenswerk wurde mit verschiedenen Ehrungen gewürdigt, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande sowie dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. 2002 wurde er mit der Bürgermedaille Peißenberg und der Einweihung des Robert-Drosten-Platzes am Sitz der Aerotech Peissenberg geehrt und 2007 mit der Verdienstmedaille der Gemeinde Büchlberg aufgrund der Schaffung von 200 neuen Arbeitsplätzen.

Mit Schramberg ist Robert Drosten nach wie vor eng verbunden. Seine Familie, der Drosten-Stamm, hält Anteile an Kern-Liebers. Tatkräftig unterstützt wird Drosten seit 27 Jahren durch seine Sekretärin Ingrid Kramer, die in verantwortungsvoller Position das Büro in Schramberg managt und an ihrem Chef vor allem seinen Optimismus, den Weitblick sowie seine ruhige und besonnene Art schätzt.

Gespannt auf Runde durchs Unternehmen

Der Firmenrundgang fällt in eine Zeit großer Veränderungen: Metallverarbeitende Unternehmen und Automobilzulieferer wie Kern-Liebers müssen sich auf Digitalisierung (Industrie 4.0), den Strukturwandel in der Autoindustrie (Elektromobilität) und die Transformation zum nachhaltigen Wirtschaften einstellen. Das verspricht ein spannender Austausch zwischen Speckert und Drosten zu werden, wenn ihn der heutige Vorsitzende der Geschäftsführung durch die Produktionshallen führt.