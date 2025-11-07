Geburtshilfe im Kreis Lörrach: Hebammen-Netzwerk feiert zehnjähriges Bestehen

Das landkreisweite Hebammen-Netzwerk feiert einen runden Geburtstag. Der intensive Austausch soll jetzt wieder verstärkt werden.
„Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und die Stillzeit sind besondere Abschnitte im Leben einer Frau, die mit körperlichen, psychischen und sozialen Veränderungen einhergehen. In dieser Phase ist eine einfühlsame und professionelle Betreuung durch eine Fachfrau hilfreich.“ Mit diesen Worten stellt sich das landkreisweite Hebammen-Netzwerk Lörrach auf seiner Homepage vor. Der gemeinnützige Verein wurde 2015 von freiberuflichen Hebammen ins Leben gerufen. Der zehnte Geburtstag wurde am Freitag in der Kirche im Quadrat gefeiert.