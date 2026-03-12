Geburtshilfe im Krankenhaus Nagold: Am Termin für die Eröffnung wird nicht gerüttelt

Noch ist die neue Klinik für Geburtshilfe und Gynäkologie am Krankenhaus Nagold eine große Baustelle. Am Termin für die tatsächliche Eröffnung wird aber nicht mehr gerüttelt.
Gefühlt ist das ganze Nagolder Krankenhaus momentan eine einzige Baustelle. Doch ein Teil der Klinik steht in diesen Tagen ganz besonders im Fokus: die Geburtshilfe und Gynäkologie. Das liegt zunächst daran, dass die komplette Belegschaft der Klinik – 15 Ärzte und 80 Hebammen und Pflegekräfte – aus dem Krankenhaus Herrenberg nach Nagold umziehen wird.