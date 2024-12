Geburten im Jahr 2024: 3600 Babys erblicken in der Ortenau das Licht der Welt

1 Die Geburtenzahl in der Ortenau steigt im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozent. Foto: Ortenau-Klinikum

Hochgerechnet auf das Jahresende sind in den drei Geburtshilfen an den Kliniken in Achern, Lahr und Offenburg 3616 Kinder geboren worden. Auf dem ersten Platz mit mehr als 2280 Neugeborenen liegt die Einrichtung in Offenburg-Kehl.









Mehr als 3600 Kinder haben 2024 im Ortenau-Klinikum zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt. Hochgerechnet auf das Jahresende werden in den drei Geburtshilfen an den Kliniken in Achern, Lahr und Offenburg laut Mitteilung 3616 Neugeborene (2023: 3586) zur Welt kommen. „Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Geburtenzahl in der Ortenau damit voraussichtlich um 0,8 Prozent“, heißt es.