Familie S. aus Albstadt durfte am Freitag, 16. August, um 21.08 Uhr ihr erstes Kind willkommen heißen. Die kleine Feemke, ein Mädchen, wog bei ihrer Geburt 2555 Gramm und ist 49 Zentimeter groß. Sie ist das 500. Baby, das in diesem Jahr im Helios Klinikum Rottweil geboren wurde.

Mutter und Kind sind wohlauf, und die Familie zeigt sich sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung, in Rottweil zu entbinden. Doch wie kam es zu dieser Wahl, trotz der Entfernung?

Warum Rottweil?

Schon Anfang Mai informierte sich das Paar online beim digitalen Informationsabend über die Geburtsabteilung in Rottweil. „Wir haben uns auch andere Kliniken angesehen. Was uns in Rottweil allerdings so gut gefallen hat, war die Möglichkeit, zunächst online an einer Präsentation des Kreißsaals inklusive Fragenrunde teilzunehmen und sich später nach Absprache die Räumlichkeiten vor Ort anzusehen. Das ermöglichte eine viel privatere Atmosphäre als es beispielsweise bei Sammelveranstaltungen mit mehr als 200 Personen der Fall ist“, schildert Mutter Susanne.

„Bei unserem Vor-Ort-Besuch in Rottweil hat uns die warme und familiäre Atmosphäre überzeugt. Wir haben uns direkt wohlgefühlt.“

Die Familie meldete sich in der Schwangerschaftswoche 35+6 persönlich in der Abteilung der Klinik an. Am Freitag, 16. August, war es dann soweit.

Entbindung zunächst entspannt

Der Entbindungstag verlief für die 36-Jährige zunächst noch relativ entspannt: „Ich merkte einen leichten Schmerz, als hätte ich meine Tage und müsste eine Schmerztablette einnehmen. Ich schickte meinen Partner noch zum Einkaufen für das Wochenende, dann wurden die Schmerzen intensiver. Wir machten uns auf den Weg. Die Fruchtblase platzte – natürlich in meinem Dienstwagen“, schmunzelt die Mutter.

„In weniger als 90 Minuten lag Feemke in meinen Armen und erblickte das Licht der Welt. Alles verlief schnell und ohne Schmerzmittel. Es war eine wunderschöne und perfekte Geburt.“