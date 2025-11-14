Gebürtiger Calwer bei Astoria: Walldorf-Kapitän Marcel Carl im Gespräch vor Duell mit der TSG Balingen

Der gebürtige Calwer Marcel Carl wird Astoria Walldorf auch am Sonntag gegen die TSG Balingen als Kapitän aufs Feld führen. Wir haben im Vorfeld mit dem 32-Jährigen gesprochen.
Vier Punkte liegt Astoria Walldorf als Tabellenfünfter der Regionalliga hinter Spitzenreiter SGV Freiberg, vier Punkte beträgt aber auch der Vorsprung auf den Tabellenzwölften SC Freiburg II. Astoria-Kapitän Marcel Carl schmunzelt: „Die Liga ist schon verrückt. Ich sage den Jungs immer wieder, dass man da in jedem Spiel 100 Prozent braucht. Sonst holt man nix und rutscht schnell ab, daher bleiben wir auch demütig.“