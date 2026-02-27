Gebührenhammer in Rottweil: Sportvereine sollen künftig fürs Trainieren zahlen

Eine neue Gebühr für die Nutzung der Sportstätten soll Geld in die Kasse spülen. Dabei hat die Stadt nicht nur die Vereine, sondern vor allem das Finanzamt im Blick.
Die Stadt will ihre Sportvereine künftig zur Kasse bitten, wenn diese kommunale Sportstätten – sprich Hallen, Sportplätze und Lehrschwimmbecken – benutzen. Und zwar in der Kernstadt und in den Ortsteilen. Das geht aus einer Vorlage der Verwaltung für die Sitzung des Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschusses (KSV) hervor. Bislang trainierten die Vereine umsonst.