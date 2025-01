Gebühren werden in Wolfach aufgestockt: Die Mieten für Flüchtlinge steigen

Gebühren werden in Wolfach aufgestockt

1 Seit 2017 steht die Container-Wohnanlage der Stadt am Stadion. 26 Plätze bietet sie in der theoretischPro Platz steigt die Nutzungsgebühr zum Jahresbeginn um fast 100 Euro . Foto: Lupfer

Der Unterhalt der Container-Wohnanlage am Stadion ist für die Stadt mit hohen Kosten verbunden. Entsprechend stockten Rat und Verwaltung zum neuen Jahr die Nutzungsgebühren deutlich auf.









Seit sieben Jahren sind die Nutzungsgebühren für Wolfachs städtische Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte unverändert – und längst nicht mehr kostendeckend. Mit breiter Mehrheit stimmte das Gremium in seiner letzten Sitzung des alten Jahres kurz vor Weihnachten der von der Verwaltung vorgestellten Neukalkulation zu, die zum 1. Januar in Kraft trat. Besonders hoch fällt die Steigerung bei der Container-Wohnanlage am Stadion aus.