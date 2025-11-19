Gebühren steigen: Zeller Eltern müssen bald mehr für Kinderbetreuung zahlen

Wie in vielen Orten, sollen auch in Zell die Kita-Gebühren steigen – und zwar um etwa zehn Prozent. Der Gemeinderat hat aber noch nicht darüber entschieden.
Während in Schönau die Eltern bereits gegen die Erhöhung der Kita-Gebühren rebellierten (wir berichteten), wurde dieses Thema nun auch im Zeller Gemeinderat vorgebracht. Hauptamtsleiter Peter Lepkojis versuchte, dabei mit Fingerspitzengefühl und Verständnis für die Situation junger Familien zu agieren. Und er machte auf die Sondersituation von Zell aufmerksam: „Wir verlangen nur elf Beitragsmonate, alle anderen Gemeinden verlangen zwölf.“ Auch gehöre Zell zu den wenigen Gemeinden, die zum 1. Januar die Gebühr kalkulieren und für alle Einrichtungen eine einheitliche Gebühr berechnen.