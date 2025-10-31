Gebühren steigen deutlich: So viel kostet künftig ein Grab in Calw

Der Gemeinderat erhöht die Friedhofsgebühren. Die Stadt will damit kostendeckender arbeiten. In manchen Fällen wird es doppelt so teuer.
Im Calwer Stadtgebiet gib es neun Friedhöfe: Kernstadt, Alzenberg, Altburg, Ernstmühl, Heumaden, Hirsau, Holzbronn, Speßhart/Weltenschwann und Stammheim. Und irgendwann einmal wird dort jeder Stadtbewohner seine letzte Ruhe finden. Umsonst bekommen die Bürger ihren Platz auf dem Friedhof aber nicht. Im Sterbefall müssen die Hinterbliebenen allerlei Gebühren bezahlen. Und die werden jetzt steigen. Die Stadt hatte sie letztmals 2013 erhöht.