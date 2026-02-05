Gebühren sind Thema: So sollen Eltern bei Kitas in Grenzach-Wyhlen mitreden

Als Ergebnis der Elternproteste im vergangenen Jahr soll nun ein Beirat etabliert werden, um die Planungen der Gemeinde Grenzach-Wyhlen transparenter zu gestalten.
Nicht das Ob, sondern das Wie stand am Dienstagabend im Hauptausschuss des Gemeinderats zur Diskussion. Im Rahmen der turnusmäßigen Anpassungen der Kindergartenbeiträge machten Elternvertreter der zwölf Betreuungseinrichtungen in der Doppelgemeinde im vergangenen Frühjahr und Sommer ihrem Unmut Luft. Viele zeigten sich überrascht über die Höhe der Anpassungen und den den zugrundeliegenden Ursachen. Mehrfach hatte der Gemeinderat Besuch von Eltern, die zudem eine Demonstration vom Rathaus zur Bärenfelsschule organisierten.