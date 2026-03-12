Gebühren nach 90 Minuten: In Balingen ist Parken künftig nicht mehr kostenlos

Die Stadt Balingen plant neue Regeln für Parkplätze und Parkhäuser. Die „Luxusgebühr“ soll Dauerparker verdrängen und bis zu 800.000 Euro im Jahr bringen.
Balingen: die Stadt des kostenlosen Parkens. Mit diesem Alleinstellungsmerkmal sticht die Eyachstadt in der Region Zollernalb und darüber hinaus hervor. Doch damit ist wohl bald Schluss – zumindest in Teilen. Die Verwaltung hat dem Gremium im Technischen Ausschuss am Mittwochabend einen Vorschlag zur monetären Parkraumbewirtschaftung vorgelegt.