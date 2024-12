Spendenübergabe in Pfalzgrafenweiler Volksbank Nordschwarzwald unterstützt zahlreiche Vereine

Die Volksbank Nordschwarzwald unterstützt erneut zahlreiche Projekte von Vereinen und sozialen Einrichtungen in ihrem Geschäftsgebiet. Bei einer Feier in der Hauptstelle in Pfalzgrafenweiler wurden insgesamt 26 610 Euro übergeben.