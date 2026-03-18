Gebühren in Dornhan: Betreuung für Schüler wird deutlich teurer

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung fordert in Dornhan eine neue Kalkulation. Denn die Stadt nimmt dafür viel Geld in die Hand – und möchte einen Mindestdeckungsgrad.

Vom kommenden Schuljahr 2026/27 an haben die Erstklässler einen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung, auch in den Ferien. Eine Ganztagsbetreuung für die Grundschüler gibt es in Dornhan bereits. Die Verwaltung hat jetzt aber die Kosten dafür neu kalkuliert. Damit hat sich der Verwaltungsausschuss bei seiner Sitzung am Montag befasst.

Mit „Verlässlicher Grundschule“, „individueller Lernzeit“ (Hausaufgabenbetreuung) und „Nachmittagsbetreuung“ bestehen in den Dornhaner Grundschulen schon Angebote. Die Ferienbetreuung muss aber noch von sechs auf acht Stunden an künftig neuneinhalb Wochen (bisher sechs Wochen) ausgeweitet werden. Am Freitagnachmittag ist eine Ausweitung um zwei Stunden erforderlich.

Rund die Hälfte der Kosten erwirtschaften

„Wir haben uns die Kosten ab dem 1. September angeschaut“, sagte Bürgermeister Markus Huber. Allein die Personalkosten werden mit mehr als 130 000 Euro veranschlagt. Hinzu kommen Kosten für den Betrieb, Räume und den Verwaltungsaufwand. Unterm Strich stehen 183 250 Euro. Abzüglich der Zuschüsse von 73 000 Euro verbleiben Kosten in Höhe von rund 110 000 Euro. Zumindest ein Teil davon soll durch Gebühren beglichen werden. Die Verwaltung tendiert dabei zu einem Kostendeckungsgrad von 40 bis 50 Prozent (Ferienbetreuung: 70 Prozent).

Bisher verlangte die Stadt für die „Verlässliche Grundschule“ 24 Euro pro Monat. Dieser Betrag soll auf 50 Euro erhöht werden. Die individuelle Lernzeitbetreuung von 13 bis 15 Uhr war bislang kostenfrei, künftig zahlen die Eltern dafür 40 Euro. Die Nachmittagsbetreuung von 15 bis 17 Uhr wird im Gegenzug von 72 auf 40 Euro (bis zu vier Tage) heruntergesetzt. Die Ferienbetreuung wird mit 68 Euro pro Woche (bisher 47 Euro) kalkuliert. Für das Mittagessen liegen die Kosten des externen Dienstleisters bei 4,80 Euro und werden zusätzlich zur Betreuungsgebühr berechnet.

Wahlfreiheit bleibt

Für die „Verlässliche Grundschule“ in Leinstetten wurden bisher 20 Euro verlangt, künftig wären es 70 Euro. In Weiden soll der Betrag von 20 auf 40 Euro erhöht werden.

Den Eltern bleibt die Wahlfreiheit. So können sie beispielsweise die Angebote bis drei beziehungsweise bis fünf Tage in der Woche buchen. Bürgermeister Huber zeigte auf, dass die neuen Gebühren im Vergleich zu anderen Kommunen durchaus im Rahmen sind. Susanne Wellhäuser hätte sich dennoch gewünscht, dass die Sprünge nicht so hoch wären.

Huber führte das darauf zurück, dass bisher für die individuelle Lernzeit mit der Hausaufgabenbetreuung keine Gebühren erhoben wurden. „Das fällt uns jetzt auf die Füße“, bedauerte er. Zudem müssten die Angebote wegen des ganztägigen Betreuungsanspruchs vorgehalten werden. Einen Vergleich mit den Kindergärten ließ er nicht gelten: Diese seien hoch subventioniert.

Der Verwaltungsausschuss fasste einstimmig den Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat mit den von der Verwaltung vorgeschlagenen Gebührensätzen. Bis Mitte Mai muss dem Landratsamt gemeldet werden, wie sich die Eltern der Erstklässler entscheiden, und welche Betreuungen sie buchen wollen.