Gebühren in Dornhan: Betreuung für Schüler wird deutlich teurer

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung fordert in Dornhan eine neue Kalkulation. Denn die Stadt nimmt dafür viel Geld in die Hand – und möchte einen Mindestdeckungsgrad.
Vom kommenden Schuljahr 2026/27 an haben die Erstklässler einen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung, auch in den Ferien. Eine Ganztagsbetreuung für die Grundschüler gibt es in Dornhan bereits. Die Verwaltung hat jetzt aber die Kosten dafür neu kalkuliert. Damit hat sich der Verwaltungsausschuss bei seiner Sitzung am Montag befasst.