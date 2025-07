1 Die Kinderbetreuung in Calw soll ab September mehr kosten (Symbolfoto). Foto: Kzenon - stock.adobe.com Stimmt der Gemeinderat an diesem Donnerstag zu, steigen die Gebühren für die Kinderbetreuung in Calw ab 1. September um bis zu 44,55 Euro pro Monat.







Geht es um die Kindergartengebühren in Calw, fühlt sich wohl nicht nur Oberbürgermeister Florian Kling an den Schwarz-weiß-Klassiker „Dinner for One“ mit Butler James erinnert: „The same procedure as every year“, dasselbe wie jedes Jahr, meinte Kling entsprechend.