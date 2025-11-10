Gebühren in Bad Teinach-Zavelstein: Trinkwasser wird nächstes Jahr teurer

Um den Jahreswechsel steigen manche Steuern und Abgaben. In Bad Teinach-Zavelstein gehen die Gebühren für das Trinkwasser in die Höhe – doch nicht nur diese.
Seit 1. Januar 2016 haben sich die Wassergebühren in Bad Teinach-Zavelstein nicht mehr verändert. Seitdem kostet der Kubikmeter 2,47 Euro. Obendrauf kommen sieben Prozent Mehrwertsteuer, weil der Verkauf von Trinkwasser keine hoheitliche, sprich von der öffentlichen Hand, zu erbringende Leistung oder Aufgabe ist. Im Prinzip dürfte auch ein privates Unternehmen Trinkwasser liefern. Einschließlich Mehrwertsteuer kostet der Kubikmeter Wasser derzeit 2,64 Euro.