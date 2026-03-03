Gebühren erhöht: Miete für Obdachlosenunterkunft in Pfalzgrafenweiler steigt

Der Haushaltsplan sieht es so vor: Die Gebühren für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft in Pfalzgrafenweiler werden erhöht. Für die Bewohner ändert sich aber wenig.
112,26 Euro pro Monat – das kostet eine Bleibe in der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft in der Hauptstraße 5 in Pfalzgrafenweiler bisher. Zum 1. März soll sich das aber ändern. Künftig verlangt die Gemeinde 168,38 Euro pro Platz und Monat. Diese Änderung hat der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einstimmig auf den Weg gebracht.