1 Hochbetrieb herrschte am Samstagmorgen bei der Gebrauchtwarenbörse in der Nagolder Stadthalle. Foto: Priestersbach

"Platz schaffen und anderen eine Freude machen", lautete das Motto der Gebrauchtwarenbörse in der Nagolder Stadthalle. Seit über 30 Jahren wechseln hier im Herbst Gebrauchsgegenstände aller Art ihren Besitzer – eine echte Aktion im Sinne der Nachhaltigkeit.















Nagold - Erneut waren Stadt Nagold und der Arbeitskreis Umwelt und Verkehr im Bürgerforum gemeinsam mit der Abfallwirtschaft des Landkreises angetreten, um die Gebrauchtwarenbörse auf die Beine zu stellen. Unterstützt wurden die Organisatoren dabei vom Stadtseniorenrat sowie Nagold for Future – und insgesamt hatten die über 20 Helfer alle Hände voll zu tun bei der Annahme und dem Sortieren der angelieferten Gebrauchtwaren. "Das ist für mich ein deutliches Signal, dass ehrenamtliches Engagement in unserer Stadt funktioniert", erklärte Helmut Luckert als kommissarischer Sprecher des Arbeitskreises Umwelt und Verkehr.

Und nach zwei Jahren Corona-Zwangspause gab es jetzt unglaublich viele Gegenstände, die zwar ausrangiert, aber für den Müll zu schade waren. So bildete sich bereits bei der Anlieferung am Seiteneingang der Stadthalle immer mal wieder eine Schlange, denn zahlreiche Leute brachten ihre gebrauchten Gegenstände. Eberhard Schwarz vom Stadtseniorenrat staunte immer wieder, was da alles dabei war. "Oft werden ganz neue Elektrogeräte gebracht, die noch nie benutzt wurden", so Eberhard Schwarz.

Gut erhaltene und brauchbare Sachen

Abgegeben werden konnten wie immer gut erhaltene und brauchbare Sachen, wobei die bereits vom frühen Morgen an abgelieferte Ware geprüft wurde. Angenommen wurden beispielsweise Haushaltsartikel, Spiel- und Sportartikel, funktionierende kleinere Elektrogeräte, gut erhaltene Kleidungsgegenstände, Bücher und Schallplatten, die dann kostenlos abgegeben wurden. Mit dabei waren unter anderem ein Tischkicker, eine Heckenschere oder auch ein Roboter-Staubsauger.

Bereits eine halbe Stunde vor Hallenöffnung warteten zahlreiche Interessenten vor der Stadthalle. "Die Resonanz ist überwältigend", betonte Helmut Luckert, der zudem den Eindruck hatte, dass der Andrang im Vergleich zu den Vorjahren noch zugenommen hatte. "Der Bedarf ist offensichtlich da und es sind alle Altersgruppen vertreten", stellte der kommissarische Sprecher fest.

Abschied erfolgt in Etappen

Mit von der Partie war natürlich auch Dieter Laquai, der die Gebrauchtwarenbörse Anfang der 90er Jahren mit dem damaligen Nagolder Umweltbeauftragten Peter Widmann-Rau initiiert hatte – und der jetzt noch einmal in die Organisation eingebunden war. Ende letzten Jahres hatte er sein Amt als Sprecher des Arbeitskreises zwar offiziell niedergelegt – aber "der Abschied erfolgt in Etappen", so Dieter Laquai.

Wie Helge Jesse von der Abfallwirtschaft des Landkreises anmerkte, sei die Gebrauchtwarenbörse ein perfektes Beispiel für Abfallvermeidung – und deshalb unterstütze man die Aktion gerne. Er fand es faszinierend, was da alles den Besitzer wechselte. Und was anschließend übrig blieb, wurde von den Mitarbeitern der Abfallwirtschaft fachgerecht entsorgt.