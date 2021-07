1 Matthias Prusseit freut sich über den "Gebrauchtwagen Award 2021". Foto: Morlok

"Von null auf hundert in allerkürzester Zeit." So könnte man die Firmenentwicklung von Matthias Prusseit mit einem Satz beschreiben.

Horb-Bildechingen - Was der heute 30-Jährige innerhalb von sechs Jahren quasi über Nacht aus dem Boden gestampft beziehungsweise in das Gewerbegebiet "Rauher Grund" gestellt hat, das kann sich mehr als sehen lassen.

Der Wettbewerb

Er ist als Händler für gebrauchte Fahrzeuge nicht einer von vielen, sondern unlängst vom renommierten Fachmedium "Gebrauchtwagen Praxis", zu dem die Partner Dekra, Real Garant und die Santander Consumer Bank als Jury zählen, zu einem der besten Gebrauchtwagenhändler Deutschlands gekürt worden. Gegen sehr große Konkurrenz durfte sich das Horber Autohaus über einen sechsten Platz im Gesamtranking des "Gebrauchtwagen Award 2021" freuen. Am 7. Juni 2021 wurde ihm der Preis verliehen, der nun in Form eines Zertifikates im Eingangsbereich seines Verkaufshauses für jeden seiner Kunden sichtbar hängt.

Die Bedeutung

Besonders wertvoll ist der Preis unter anderem deshalb, weil die "Gebrauchtwagen Praxis" der führende Informationsdienst für das professionelle Gebrauchtwagengeschäft ist. Das Themenspektrum der monatlichen Fachzeitschrift reicht von Verkauf und Einkauf über rechtliche und steuerliche Aspekte bis hin zu Aufbereitung und Service. Ausgezeichnet wurden Firmen, die ihre Prozesse rund um den Vertrieb von Gebrauchtwagen im Griff haben und das Geschäft mit innovativen Ideen beleben.

Die Preisverleihung fand zum ersten Mal rein digital statt. Der Wettbewerb richtet sich sowohl an markengebundene Autohäuser als auch an freie Handelsbetriebe ohne Herstellerbindung, wie es die Prusseit Group ist. Bewertungskriterien sind unter anderem kreative Vertriebs-Ideen, klare Prozesse, hervorragender Service und überzeugende Konzepte für Marketing und Präsentation von Gebrauchtwagen.

"Diese Ehrung freut mich außerordentlich, zumal wir der einzige Händler unter den Erstplatzierten sind, der als reiner Gebrauchtwagenhändler, ohne Neuwagengeschäft und ohne Hersteller-/Markenbindung in diesem Segment arbeitet", betonte der Inhaber der Prusseit Group nicht ohne Stolz.

Kontinuierliches Wachstum

Er hat in den letzten Jahren die Digitalisierung und das Marketing seines Haus vorangetrieben und ein innovatives, transparentes Vertriebskonzept verfolgt. Belohnt wurde das mit einem kontinuierlichen Wachstum an Umsatz und Erträgen. Herzstück des Gebrauchtwagengeschäfts ist ein mehr als 5000 Quadratmeter großer Gebrauchtwagenplatz mit einem modernen Verwaltungs- und Servicegebäude in exponierter Lage im Horber Gewerbegebiet.

Erweiterung geplant

Auf seinem großen Grundstück kann er all seine Fahrzeuge, die in den Verkauf gehen, ausstellen. Momentan ist ein zirka 800 Quadratmeter großer Erweiterungsbau geplant. Dort können die Fahrzeuge intern aufbereitet und digitalisiert werden, bevor sie in den Handel gehen.

Der junge Unternehmer hat seine Firma auf Expansion ausgerichtet und auf eine breite Basis gestellt.

Vier unterschiedliche Sparten werden vom Horber Hohenberg aus gesteuert.

Das Hauptaugenmerk liegt sicher auf der "Autowelt Prusseit", die handverlesene und werkstattgeprüfte Jung- und Gebrauchtwagen, meist Leasing-Rückläufer, die nicht älter als vier Jahre sind und technisch und optisch top dastehen, im Portfolio hat.

Geschäftszweig Nummer Zwei ist die "Prusseit Auto Outlet GmbH", die schöne Fahrzeuge, die jedoch meist älter als sieben Jahre sind und teilweise einen erhöhten Kilometerstand haben, zu sehr interessanten Preisen anbieten kann.

Markt- und Preispolitik

Überhaupt habe man die Preise nicht auf den regionalen, meist recht hochpreisigen Markt abgestimmt, sondern dem Niveau des europäischen Marktes angeglichen.

"Wir eröffnen so Marktchancen auch für gewerbliche Händler, die ihr Auto in Horb kaufen, und geben aber diese Vorteile auch direkt an den privaten Endkunden weiter, der seinen neuen Gebrauchtwagen auf dieser Basis zu gewerblichen Konditionen bei uns kaufen kann", umreißt der Inhaber seine Überlegungen. Sein Unternehmen exportiert zwischenzeitlich in 35 Länder.

Versandhandel mit Rädern

Standbein Nummer drei ist ein internationaler Räderversandhandel am Standort im Heiligenfeld. "Die Radsätze kommen aus Autohäusern, die ihren Bestand auflösen. Teilweise sind nagelneue Radsätze dabei, die wir 50 Prozent unter Neupreis verkaufen können. Deshalb haben wir auch hier Kunden in rund 20 Ländern", erläuterte Matthias Prusseit diesen Teil seine Geschäftsstrategie.

Auch Versicherungen

Der vierte Unternehmensbereich ist Prusseit Versicherungen. "Unsere Kunden können im Zuge des Fahrzeugkaufs direkt eine Kfz-Versicherung abschließen. Darüber hinaus bieten wir auch alle anderen Versicherungen an, wie zum Beispiel Gebäude- oder Lebensversicherungen. Da wir mit über 100 Versicherungsgesellschaften zusammen arbeiten, holen wir in neun von zehn Fällen die besten Konditionen für unseren Kunden heraus."

Mittlerweile arbeiten 22 Personen an den Standorten, und der junge Unternehmer würde sich über die Bewerbung von Verkaufstalenten sehr freuen, denn auch 2022 würde er gerne einen der begehrten "Gebrauchtwagen Awards" gewinnen.