1 Das neue „Geschenkt-Haus“ in Sulz Foto: Landratsamt

Dinge, die sonst im Müll landen, können ins neue „Geschenkt-Haus“ in Sulz gebracht werden.









Der Ortenaukreis hat sein inzwischen drittes „Geschenkt-Haus“ in Sulz eröffnet. Nachdem die beiden ersten Häuser in Ottenheim sowie in Rammersweier sich zwischenzeitlich großer Beliebtheit erfreuen, möchte der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft sein Angebot zur aktiven Abfallvermeidung weiter ausbauen. Darüber informiert das Landratsamt Ortenaukreis in einer Pressemitteilung.