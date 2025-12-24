Geboren am 24. Dezember 1933: Adolf Höfler aus Meißenheim feiert an Heiligabend gleich doppelt

Adolf Höfler aus Meißenheim wird am 24. Dezember 92 Jahre alt. Wie ist es, an Heiligabend Geburtstag zu haben?
Geschenke, Feierlichkeiten, Kerzen, Lieder singen und festliche Stimmung – Heiligabend ist wohl der eine Tag im Jahr, der sich für jeden ein bisschen anfühlt wie Geburtstag zu haben. Es gibt aber auch Menschen, bei denen dieses Gefühl der Wahrheit entspricht: Wer am 24. Dezember geboren wurde, feiert an diesem Tag sich selbst und das Weihnachtsfest gleichzeitig. Einer von ihnen ist Adolf Höfler aus Meißenheim.