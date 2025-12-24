Geboren am 24. Dezember 1933: Adolf Höfler aus Meißenheim feiert an Heiligabend gleich doppelt

Geschenke, Feierlichkeiten, Kerzen, Lieder singen und festliche Stimmung – Heiligabend ist wohl der eine Tag im Jahr, der sich für jeden ein bisschen anfühlt wie Geburtstag zu haben. Es gibt aber auch Menschen, bei denen dieses Gefühl der Wahrheit entspricht: Wer am 24. Dezember geboren wurde, feiert an diesem Tag sich selbst und das Weihnachtsfest gleichzeitig. Einer von ihnen ist Adolf Höfler aus Meißenheim.

Dass sein besonderer Tag ausgerechnet auf den Heiligabend fällt, stört den 92-Jährigen nicht. „Ich habe nie verstanden, warum mich das nerven sollte. Ich habe doch so viele liebe Leute um mich herum, die sich um mich kümmern. Das ist doch die Hauptsache.“

In seiner Familie werden die beiden Feste zusammengelegt, es gibt keine klare Trennung zwischen Geburtstag und Weihnachten. Höfler selbst ist das auch nicht so wichtig, er brauche keinen eigenen Tag für sich. Wenn alle zusammenkommen und gemeinsam feiern, sei der Anlass für ihn nebensächlich.

Der 92-Jährige wurde in diesem Jahr Tischtennis-Europameister der Senioren in Novi Sad in Serbien, er betreibt den Sport schon fast sein ganzes Leben lang. 1950 kam der gebürtig aus Westpreußen stammende Höfler als Flüchtling nach Ettenheim, erkundete fortan mit einem geliehenen Fahrrad die Umgebung. Die Gemeinde Meißenheim tat es ihm an bei seinen Touren – und ist inzwischen schon viele Jahre seine Heimat.

Ein bunter Teller für jedes Kind

In seiner Kindheit lief das Weihnachtsfest bei Familie Höfler eher bescheiden ab – auf dem Gabentisch landeten keine teuren Geschenke, stattdessen gab es für jedes Kind einen bunten Teller mit Schokolade und selbst gemachtem Gebäck. „Ich hatte natürlich durch meinen Geburtstag einen Vorteil gegenüber meinen Geschwistern“, berichtet Höfler, der in seiner Familie das Jüngste von 14 Kindern war.

„Für mich gab es immer schon morgens Geschenke, für die anderen erst abends, und da habe ich dann auch nochmal was bekommen.“ Das Beste, das jemals auf dem Gabentisch für ihn landete, war ein schicker Seemannsanzug. „Mein Bruder Kurt und ich haben den gleichen Anzug bekommen, dabei hatte er gar nicht Geburtstag“, erinnert sich Höfler.

In diesem Jahr freut er sich wieder auf ein ganz besonderes Geschenk – der 92-Jährige wird Urgroßvater, die Tochter seiner Tochter bekommt ein Baby. „Der Geburtstermin ist am 26. Dezember, aber ich würde mich freuen wenn es am 24. kommt“, erzählt Höfler. „Dann hätten wir noch einen Grund mehr zum Feiern.“

Seine runden Geburtstage begeht Höfler schon seit seiner Jugend gern besonders groß: „Den 95. werde ich aber wohl auch groß feiern, in meinem Alter kann ich ja nicht mehr bis zur 100 warten.“ Vor zwei Jahren waren zu seinem 90. Ehrentag mehr als 80 Leute gekommen, darunter der Bürgermeister und viele Menschen aus dem Dorf. „Es war gar nicht geplant, dass die Hütte so voll sein wird“, lacht er.

Die großen Feiern veranstalte er meist erst Mitte Januar, denn an Heiligabend seien die meisten seiner Freunde und Bekannten mit ihrer eigenen Familie beschäftigt. „Es gibt aber auch Leute, die kommen trotz Weihnachten immer an meinem richtigen Geburtstag mittags vorbei, vor allem die aus dem Verein“, freut sich Höfler. Es sei bei ihm immer Tradition gewesen, den eigenen Geburtstag groß zu feiern, „mit vielen Leuten ist es einfach schöner.“

Die beiden Feste werden zusammengelegt

Abgesehen davon werde er es in diesem Jahr ruhig angehen lassen. „Die Familie kommt und ein paar enge Freunde, die mich zu meinem Geburtstag besuchen. Aber es wird kein großes Fest geben.“ Auf den Tisch kommen Rindsrouladen, gemeinsam mit den Kindern und Enkeln wird gespeist und zusammen gesessen.

Auf die Frage, was er sich am meisten wünscht, antwortet Höfler: „Nur, dass meine Frau wieder da wäre. Sie ist vor einigen Jahren verstorben und fehlt einfach an allen Ecken und Enden, die liebe Erika. Vor allem an Weihnachten – und an meinem Geburtstag.“

Das ist die Christkindquote

Im vergangenen Jahr wurden laut statistischem Bundesamt an Heiligabend 1333 Kinder in Deutschland geboren. Der 25. Dezember 2024 war der Tag, an dem in den vergangenen fünf Jahren die wenigsten Kinder zur Welt kamen. An Feiertagen und Wochenenden gibt es grundsätzlich etwas weniger Geburten.