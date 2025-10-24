Geblitzt in Spielstraße: Mietersheimer Radfahrer ärgern sich über Knöllchen

Mietersheimer kritisieren, dass in der Spielstraße geblitzte Radler zur Kasse gebeten wurden.
Die Mietersheimer Ortsverwaltung hatte sich im September darüber beklagt, dass sich vor allem Kinder auf ihren Fahrrädern im verkehrsberuhigten Bereich absichtlich haben blitzen lassen und auf den Fotos dabei teils obszöne Gesten zu sehen waren (wir berichteten). Die ungewöhnlichen Verkehrssünder wurden zur Rechenschaft gezogen und mit Knöllchen bedacht – doch nicht alle Geblitzten waren absichtlich zu schnell unterwegs, wie Manfred Schmidt im Ortschaftsrat kritisierte.