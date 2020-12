Gebiet "Steigäcker" Bürger machen mobil gegen Neuweiler Baugebiet

Die Zahl von 240 hält Buchwald wiederum für viel zu hoch angesetzt. "Wir haben da oben einen Plan gehabt mit bis zu 30 Häusern", führt Buchwald aus. Ob da jetzt pro Haus zwei oder zehn Leute einziehen würden, wisse er natürlich nicht. Gleichwohl sei aber richtig, dass man plane, zwei Mehrfamilienhäuser zu ermöglichen.

Mangel an Mietwohnungen

Das hat auch einen Grund, wie Buchwald ausführt: "Wir haben so gut wie keine Mietwohnungen in Neuweiler." Und die jungen Familien im Ort würden nicht direkt einen Bauplatz kaufen, sondern zunächst Wohnungen suchen, ist sich der Bürgermeister sicher. Wenn es die nicht gäbe, dann zögen die jungen Leute eben weg in andere Nachbargemeinden. Deshalb sieht man im Rathaus Bedarf für einen derartigen Wohnblock.

Damit einher geht, da sind die Gegner wiederum überzeugt, eine Zunahme des Verkehrs. "Da gibt es jeden Morgen Stau", ist sich ein Anwohner des Zwerenberger Wegs sicher. Zumal die Zufahrt sehr eng ist, vor allem auf dem Verbindungsstück aus Neuweiler heraus bis zur Gabelung von Aichhalder und Zwerenberger Weg. Dieser Umstand ist natürlich auch Buchwald und dem Gemeinderat bewusst – all das werde man im weiteren Verfahren klären und lösen müssen.

Stichwort Verfahren: Die Anwaltskanzlei streut überdies Zweifel, ob das angedachte neue Wohngebiet noch in den Paragrafen 13b passt. Zu groß sei das Gebiet, um lediglich an bestehende Bebauung anschließen zu können, befindet die Rechtsanwältin. Bürgermeister Buchwald hatte diesbezüglich in der jüngsten Sitzung schon darauf verwiesen, dass das Planungsbüro und die Rechtsabteilung der KE (Anm. d. Red.: Kommunalentwicklung der Landesbank Baden-Württemberg als Erschließungspartner) das anders sehen würden.

Öffentlichkeitsbeteiligung trotz "Paragraf 13b"

Und überhaupt hat Buchwald wenig Verständnis für den unbändigen Groll der Anwohner. Klar, man müsse auf die Probleme wie Zufahrt oder Abwasser eingehen, aber eben alles zu gegebener Zeit: "Manche Dinge brauche eben Zeit und in diesen Zeiten eben noch etwas länger. Außerdem werden wir über alle Anregungen und Bedenken beraten und diese behandeln", versichert der Schultes, dass man sich ans vorgeschriebene Verfahren halten will. Den Vorwurf, die Bürger nicht zu beteiligen, weißt Buchwald weit von sich, im Gegenteil: "Wir haben ja trotz dem Paragraf 13b zwei Runden der Öffentlichkeitsbeteiligung gemacht." Normalerweise ist bei diesem beschleunigten Verfahren nämlich nur eine Offenlage vor dem Beschluss vorgesehen.

All das stellt die betroffenen Bürger aber nicht zufrieden, die überdies ähnlich wie in Zwerenberg das neue Baugebiet für zu mächtig halten. Auf die Protestnote mit rechtsanwaltlicher Hilfe sei lediglich eine Eingangsbestätigung aus dem Rathaus gekommen. "Das ist schwach", befinden die Gegner unisono.

Die Furcht ist groß, dass es zu einem "point of no return" kommt, also einem Punkt, an dem schon so viel geplant und beschlossen ist, dass es kein Zurück mehr gibt. So wie jetzt vor Kurzem die Gehwegthematik für das Baugebiet behandelt wurde.

Im neuen Jahr Thema im Gemeinderat

"Die Gemeinde plant stur weiter, obwohl es einen Einspruch gibt", regen sich die Gegner auf. Buchwald hält dagegen, dass der entsprechende Schritt im Verfahren eben erst noch kommt und obendrein sowohl er, als auch Hauptamtsleiter Wolfgang Dürr, den betreffenden Personen dies schon erklärt hätten. Dieser Schritt kommt nämlich im Frühjahr, wenn das Baugebiet vollständig vermessen ist und eine Datenbasis zu Grunde liegt. "Der Vermesser müsste aktuell unterwegs sein", gibt Buchwald eine Wasserstandsmeldung zu den laufenden Vorarbeiten ab. Im neuen Jahr wird man dann alle Stellungnahmen im Gemeinderat behandeln und abwägen.

Tun sich spätestens da dann keine Lösungen für die angesprochenen Probleme namens Zufahrt und Abwasser auf, kann es sein, dass die Betroffenen vom Zwerenberger Weg auf den Rechtsweg wechseln. Überdies hätten schon 40 Gegner des Baugebiets eine Liste unterzeichnet, erklären die Anlieger des Zwerenberger Wegs. Gemeinderat Anton Höschle fasste es in der Sitzung treffend zusammen: "Die Fronten sind schon wieder verhärtet."