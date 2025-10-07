Gebet für den Frieden: Rottenburger Bischof fordert Ende der Gewalt im Nahen Osten

Zwei Jahre nach dem Hamas-Angriff auf Israel ruft der Rottenburger Bischof zum Gebet und zu politischer Besonnenheit im Nahostkonflikt auf.
Bischof Klaus Krämer hat zu einem sofortigen Ende der Gewalt im Heiligen Land aufgerufen und zum verstärkten Gebet für den Frieden eingeladen. Zwei Jahre nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und die darauffolgende humanitäre Katastrophe im Gazastreifen forderte er die umgehende Freilassung der israelischen Geiseln, die sich noch in der Gewalt der Hamas befinden.