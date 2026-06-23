Gebaut als „SA-Führerschule“: Hechinger Lindich-Baracken verfallen – Eigentümerin klagt gegen Abriss

In Hechingen gelten sie als „Schandfleck“: Die Lindich-Baracken sind zum Teil Ruinen. Aber müssen sie abgerissen werden? Darüber läuft ein Prozess beim Verwaltungsgericht Sigmaringen.
Von den Nazis als „Führerschule“ der SA gebaut, dann Freizeitlager der Hitler-Jugend und Erholungsanstalt für Luftwaffenhelferinnen, nach dem Krieg Lager für Sowjetzonenflüchtlinge, später drei Jahrzehnte lang Ausbildungsstandort der Bereitschaftspolizei – die Baracken beim Hechinger Schloss Lindich haben eine höchst abwechslungsreiche Geschichte hinter sich.