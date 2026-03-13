Gebäudekonzept in Haigerloch: Vereine als Käufer bevorzugt

2030 Von 14 kommunalen Gebäuden will sich die Stadt Haigerloch so schnell wie möglich trennen.
Bekanntlich hatte der Haigerlocher Gemeinderat im Dezember 2025 nach einem durch das Stuttgarter Büro Reschl Stadtentwicklung erstellten Gutachten im Rahmen des „Gebäudekonzepts 2030“ zur Veräußerung von städtischen Liegenschaften den Beschluss gefasst, sich sofort von 17 Gebäuden zu trennen. Untersucht hatte das Fachbüro über zwei Jahre hinweg sogar den Bestand und Zustand von insgesamt 111 städtischen Gebäuden.