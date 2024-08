Nach der erfolgreichen Informationsveranstaltung zum Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) im vergangenen Jahr in Öfingen, fand nun eine Fortsetzung in Oberbaldingen statt, bei der auch über die energetische Gebäudesanierung und entsprechende Fördermöglichkeiten informiert wurde.

Aktuelle Förderung Im ELR werden inzwischen Wohnprojekte auch in Gebieten der 1970er-Jahre gefördert. ELR und Bundesförderung für effiziente Gebäude sind kombinierbar. Es bestehen kostenlose Beratungsangebote, informiert die Stadt Bad Dürrheim.

Rundgang Bei einem Rundgang im Ortskern von Oberbaldingen wurden verschiedene private, gewerbliche und kommunale ELR-Projekte vorgestellt. Anschließend folgten Informationsbeiträge und Diskussionen in der Mensa der Ostbaarschule, die ebenfalls mit ELR-Mittel gefördert wurde.

Michael Weber vom IfSR Institut für Stadt- und Regionalentwicklung zeigte auf, dass Bad Dürrheim in der Innenentwicklung bereits vieles erreicht hat. Zudem werden zahlreiche Projekte aktuell umgesetzt. Es existieren darüber hinaus noch viele Baulücken sowie leerstehende oder untergenutzte Gebäude, darunter zahlreiche Althofstellen.

Ziel Bei dem Projekt ist das Ziel, solche Flächen zu aktivieren. Dabei spielen Fördermöglichkeiten des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum und zur energetischen Sanierung eine wichtige Rolle. Zudem gibt es die Wiedervermietungsprämie und die Beratungsprämie des Landes sowie eine neue ergänzende kommunale Förderung von Architekten- und Ingenieurleistungen zur Vorbereitung energetischer Sanierungsmaßnahmen.

Beratung Es besteht zudem die Möglichkeit sich auch im Einzelfall kostenlos zu Bebauungs- und Nutzungsmöglichkeiten von Baulücken oder leerstehenden oder untergenutzten Immobilien sowie zu Fördermöglichkeiten beraten zu lassen. Gerade bei der Nachnutzung von Althofstellen sind Erfahrungen aus anderen Projekten hilfreich.

Neben der Stadtverwaltung ist Michael Weber vom IfSR Institut für Stadt- und Regionalentwicklung hier ein Ansprechpartner, telefonisch ist er erreichbar unter 07022/25 04 45 oder per E-Mail unter michael.weber@ifsr-institut.de.

ELR Bad Dürrheim In den vergangenen acht Jahren flossen über 3,6 Millionen Euro aus dem ELR nach Bad Dürrheim in 52 Projekte, erläuterte ELR-Experte Rüdiger Stehle. Im Förderschwerpunkt Wohnen können Projekte in den Ortskernen, in den angrenzenden Gebieten der 1960er und inzwischen auch in den angrenzenden Gebieten der 1970er-Jahre in den Stadtteilen gefördert werden.

Regelförderung Bei Modernisierungen, Umbauten, Aufstockungen, Umnutzungen zu Wohnen, Baureifmachungen und unter Umständen Neubauten von eigengenutzten Immobilien liegt der Regelfördersatz bei 30 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Mit einem reduzierten Fördersatz werden Modernisierungen von Mietwohnungen sowie die Schaffung von Mietwohnungen durch Umnutzung gefördert.

Förderung Holzbau Bei klimafreundlichem Holzbau gibt es einen Förderzuschlag von fünf Prozent. Im gewerblichen Bereich bestehen Fördermöglichkeiten für kleine bis mittlere Unternehmen für die Verlagerung von Betrieben, für Neuansiedlungen und Betriebserweiterungen. Unternehmensinvestitionen können mit einem Fördersatz von bis zu 15 Prozent gefördert werden.

Sonstige Förderung Unterstützt wird auch die Sicherung der örtlichen Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen. Arztpraxen, Dorfläden Dorfgasthäuser, Metzgereien, Bäckereien und Handwerksbetriebe können mit 20 bis 35 Prozent bezuschusst werden.

Stichtag Ende August Für dieses Jahr sind die ELR-Antragsunterlagen durch die Bauherren bis Ende August 2024 bei der Stadt vorzulegen. Mit einer Förderentscheidung des Landes kann im Februar/März 2025 gerechnet werden. Es wird empfohlen, die kostenlose ELR-Antragsberatung für eine erfolgreiche Antragstellung möglichst frühzeitig zu nutzen. Ansprechpartner sind Markus Stein von der Stadtverwaltung, Telefon 07726/66 66 11, oder Rüdiger Stehle, Telefon 07424/9 60 80 22.

Energieberatung Tobias Bacher, Leiter der Klimaschutz- und Energieagentur Schwarzwald-Baar-Heuberg, erläuterte weiter die Wichtigkeit der energetischen Sanierung von Gebäuden zur Erreichung der Klimaschutzziele. Die Energieagentur führt eine kostenlose Einstiegsberatung durch. Weitere Infos hierzu unter Telefon 07461/9 08 18 10 oder t.bacher@ea-sbh.de.