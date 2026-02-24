Gebäudeenergiegesetz: Union und SPD einigen sich auf neues Heizungsgesetz

Union und SPD haben sich auf Eckpunkte für ein neues Heizungsgesetz geeinigt. Das Gesetz soll das Gebäudeenergiegesetz ersetzen und Modernisierungen flexibler gestalten.
Die Koalitionsfraktionen von Union und SPD haben sich auf die Grundzüge eines neuen Heizungsgesetzes verständigt. Die strengen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes der Ampel-Koalition werden dabei deutlich gelockert, teilten die Fraktionen am Dienstagabend mit. „Alle Heizungsarten sind wieder möglich“, sagte Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU). „Der Heizungskeller wird damit wieder zur Privatsache: Die Bürger haben wieder die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie sie heizen.“