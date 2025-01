Gebäudebrand in Oberndorfer Talstadt: Feuer bricht erneut aus – Feuerwehr muss ausrücken

1 Erneut schlagen Flammen aus dem Dach des Gebäudes. Foto: Heidepriem

Der Brand des Mehrfamiliengebäudes in der Oberndorfer Talstadt hielt die Feuerwehr viele Stunden in Atem. Im Laufe des Mittwochnachmittags rückte sie ab. Am frühen Abend dann der Schock: Das Feuer im Dachstuhl ist erneut ausgebrochen.









Das Feuer war am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Oberndorfer Sulzbachstraße ausgebrochen. Der 52-jährige Bewohner der Wohnung, in der das Feuer offenbar ausgebrochen ist, wurde mit schweren Brandverletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.