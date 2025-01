1 Die Löscharbeiten am Mehrfamilienhaus in der Sulzbachstraße gehen am Mittwoch weiter. Foto: R. Heidepriem

Nach dem verheerenden Brand am Dienstagabend in der Oberndorfer Talstadt dauern die Löscharbeiten am Mittwoch weiter an. Zudem gibt die Polizei weitere Details bekannt.









Der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Sulzbachstraße rief am Dienstagabend gegen 20.44 Uhr ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften auf den Plan.