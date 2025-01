Gebäudebrand in Oberndorf: Bewohner stehen vor dem Nichts – Spendenprojekte laufen

Gebäudebrand in Oberndorfer Talstadt Feuer bricht erneut aus – Feuerwehr muss ausrücken

Der Brand des Mehrfamiliengebäudes in der Oberndorfer Talstadt hielt die Feuerwehr viele Stunden in Atem. Im Laufe des Mittwochnachmittags rückte sie ab. Am frühen Abend dann der Schock: Das Feuer im Dachstuhl ist erneut ausgebrochen.