Polizei nimmt Randalierer in Winterlingen vorläufig fest

1 Die Polizisten nahmen den Randalierer in Gewahrsam. (Symbolfoto) Foto: pixabay

Die Polizei hat am Dienstagabend einen randalierenden Mann in Winterlingen in Gewahrsam genommen.















Link kopiert

Winterlingen - Der 29-Jährige beschädigte laut Polizei kurz nach 20 Uhr die Schaufensterscheibe einer Metzgerei, zwei Autos sowie ein weiteres Gebäude in der Ringstraße. Anschließend flüchtete der Mann, wurde dabei aber von einem Zeugen verfolgt. In einem Hinterhof in der Friedrichstraße konnte der Flüchtende angetroffen werden, zusammen mit weiteren Passanten hielt der Zeuge den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten erklärten dem Mann die vorläufige Festnahme und nahmen ihn, da er sich nicht ausweisen konnte, auf die Dienststelle mit. Dabei beleidigte der 29-Jährige die Polizisten aufs Übelste. Er stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung.

Nachdem der 29-Jährige seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wurde er am Morgen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Randalierer sieht jetzt mehreren Strafanzeigen entgegen.