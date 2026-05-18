Gebäude-Übergabe in Haigerloch: Ortschaftsrat ist gegen hohe Zinsen bei Erbbaupacht für Vereine

Haigerloch-Stetten ist gegen die Erhebung eines kalkulatorischen Zinses bei der Gebäude-Übergabe an Vereine in Erbbaupacht.
Im Zuge der Diskussion über die Veräußerung von städtischen Gebäuden wurde im Stettener Rat auch die Überlassung an Vereine über Erbbaupacht vorgeschlagen. Aus diesem Grund hat nun die Stadt über Ortsvorsteher Julian Higi dem Gremium entsprechende Berechnungen vorlegen lassen. In der Salztalgemeinde handelt es sich bekanntlich um drei zu veräußernde Gebäude, in die örtliche Vereine und Organisationen involviert sind. Da ist zum einen das ehemalige Grundschulgebäude, das erst in jüngster Zeit eine Nutzungsänderung als „Haus der Vereine“ erhalten hat. Dort sind Lagerräume der Kleiderkammer der Gesamtfeuerwehr Haigerloch, der Schaiblin Hexen, des Motorsportclubs und des Fischereivereins untergebracht.