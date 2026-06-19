Gebäude reinigen und Leben retten: So kommen Drohnen im Kinzigtal zum Einsatz

Sie fliegen über Brände, suchen Vermisste und reinigen Hausfassaden: Im Kinzigtal zeigen Feuerwehr und Unternehmen, wie vielseitig die Technik inzwischen eingesetzt wird.
Für viele technikbegeisterte Menschen ist es ein spannendes Hobby: Drohnen zu fliegen und mit ihnen Luftaufnahmen zu machen, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Circa 500.000 Drohnen sind in Deutschland registriert, etwa 360.000 davon werden privat genutzt, wie Statistiken des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie belegen. Doch nicht jeder nutzt die Fluggeräte nur zum Spaß. Außerhalb des Hobbybereichs erleichtern sie Menschen die Ausübung ihres Berufs, schützen die Natur und retten sogar Leben. Auch im Kinzigtal gibt es dafür einige Beispiele.