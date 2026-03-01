Gebäude in Schömberg: Rathaustürmchen auf dem Prüfstand

Der Dachreiter des alten Schömberger Rathauses sorgt für Diskussionen: Während die Rathausuhr ins neue Gebäude übernommen wird, ist die Zukunft des markanten Turmaufsatzes offen.
Er war einst der höchste Punkt des wohl wichtigsten Gebäudes der Stauseestadt: Der Dachreiter des ehemaligen Schömberger Rathauses beschäftigte die Ratsmitglieder bei der Sitzung am Mittwochabend. Ursprünglich sei laut Bauamtsleiterin Sabine Neumann geplant gewesen, sowohl die Rathausuhr als auch den Dachreiter beim neuen Rathaus wiederzuverwenden, doch der Siegerentwurf des Büros „HaasCookZemmrich“ sieht lediglich die Nutzung der alten Rathausuhr am Gebäude vor.