1 Michael Reimold möchte das Gebäude beim Kloster wieder der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Foto: Fritsche

Neue Nutzung für die ehemalige Fachklinik beim Kloster Wittichen: Michael Reimold hat das Gebäude erworben und möchte daraus eine Unterkunft für Gruppen machen.















Link kopiert

Schenkenzell-Wittichen - Nach dem Notartermin vor einigen Tagen ließ Michael Reimold die Katze aus dem Sack: Der umtriebige Inhaber der GFT-Gruppe in Schenkenzell ist mit dem Baden-Württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation handelseinig geworden und übernimmt die Immobilie beim Kloster Wittichen. Der Landesverband war Träger der im August 2021 geschlossenen Fachklinik und Eigentümer des Gebäudes.

Ab Juli soll es losgehen

Schon ab Juli dieses Jahres will Reimold mit der Einrichtung so weit sein, dass er es an Gruppen vermieten kann. "Ich möchte die Räume wieder der Bevölkerung zur Verfügung stellen", erklärte er beim Termin mit unserer Redaktion kürzlich in Wittichen.

Geburtstage und Jahrgangstreffen

Sein Nutzungskonzept für das "Klösterle", wie er es nennt, hat er Bürgermeister Bernd Heinzelmann und Ortsvorsteher Stefan Maier bereits vorgestellt. Reimold denkt an Hochzeiten, Geburtstage, Wanderer-, Yoga-, Polizei- und Feuerwehrgruppen, Studenten- oder Jahrgangstreffen, Mountainbiker und Motorradfahrer, natürlich auch an Jakobspilger. In den vielen Zimmern mit Dusche sieht er bei geeigneter Einrichtung Platz für bis zu 84 Betten, dazu mehrere Räume für Musik und Tanz oder Veranstaltungen. "Es gibt tolle große Räume für die Workouts", erzählt er. Für kleine Gruppen oder Alleinreisende gebe es separate Appartements. Allerdings: Für Junggesellenabschiede wolle er die dortigen Räume nicht vermieten.

Suche nach alten Fotos

Als "gute Seele für das Klösterle" sucht er noch jemanden vor Ort. Und dankbar wäre er auch für alte Fotos zum Kopieren vom Gasthaus, falls jemand noch solche zu Hause hat. Bis es im Juli losgeht, würde er die Räumlichkeiten bei Bedarf Musikern oder Kunstschaffenden mietfrei gegen Erstattung der Nebenkosten (Strom, Wasser, Reinigung) für Veranstaltungen überlassen.

Reimold wird sich übrigens mit seiner Frau und der kleinen Tochter weiter unten im Kinzigtal in Fischerbach niederlassen: Im September 2021 hat das Paar den 900 Jahre alten Martinshof erworben.

Info: Die Historie

Das Gebäude der Fachklinik hatte vor seiner Sanierung durch den Klinikbetreiber eine länger zurückgehende Geschichte: Das "Gasthaus zum Klösterle" war darin untergebracht und versorgte Wallfahrer und Jakobusweg-Wanderer mit Speis und Trank. Auch die Einheimischen sind gerne dort eingekehrt. Für sie war es das "Bierhaus". Auch Reimold gehörte schon als 20-jähriger Schenkenzeller zu den Gästen. Er freut sich im Gespräch mit unserer Redaktion, dass die geschmiedete Türklinke vom ehemaligen Gastraum noch die ursprüngliche ist. "Meine Ururgroßmutter – sie hieß Mantel mit Nachnahmen – war sogar Wirtin des Gasthauses", hat er recherchiert. So schließt sich ein Kreis nach langer Zeit wieder.