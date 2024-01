1 Bei einem Brand in Pfalzgrafenweiler ist in der Silvesternacht Sachschaden in Höhe von rund 120.000 Euro entstanden. Dieses Foto veröffentlichte die Feuerwehr Waldachtal im Anschluss auf ihrer Facebookseite. Foto: Feuerwehr Waldachtal/Facebook

Der Brand eines leer stehenden Gebäudes in Pfalzgrafenweiler hat am Silvesterabend über Stunden die Feuerwehren beschäftigt. Die Brandursache steht noch nicht fest, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 120.000 Euro.









Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Silvesterabend kurz vor 22 Uhr zu einem Brand in der Kirchstraße in Pfalzgrafenweiler gerufen, heißt es im Polizeibericht. Dort war ein unbewohntes Gebäude in Brand geraten.